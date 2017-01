Nous nous sommes intéressés, dans ce premier numéro de l’année, à la santé des Calédoniens, décryptée par le dernier Baromètre santé des adultes (18-60 ans), réalisé en 2015 et publié par l’Agence sanitaire et sociale. La nouvelle positive, c’est qu’une majorité de la population estime être en bonne ou très bonne santé. Mais l’on apprend aussi que 30 % d’entre nous sont toujours en surpoids ou que 56 % fument. Deux problématiques contre lesquelles il faudra continuer à lutter dans les années à venir. Même, si pour l’instant, c’est l’épidémie de dengue qui nous inquiète, avec une vingtaine de nouveaux cas chaque jour.

Nous nous sommes également penchés sur les différentes mesures prises dans la sphère politique par nos représentants qui n’ont pas chômé ces dernières semaines (diminution des frais bancaires, liste des produits soumis aux taux de TGC spécifiques pour la marche à blanc…) Et puis, ce début d’année est l’occasion pour nous d’ouvrir des perspectives pour 2017, année électorale exceptionnelle avec la primaire à gauche, les élections législatives, présidentielle et sénatoriales. Le changement arrive et il est indéniablement attendu. Il sera intéressant d’analyser la volonté des Français à travers les urnes.

En attendant, l’ensemble de la rédaction vous présente ses meilleurs vœux. Que cette année rime avec bonheur, amour, santé et prospérité.