La date de la visite du président de la République n’a pas été officiellement confirmée, mais on parle depuis plusieurs semaines des 3, 4 et 5 mai et le calendrier semble s’être précisé à Paris.

De retour de Métropole, les cadres de l’Union calédonienne ont affirmé, pour leur part, qu’Emmanuel Macron serait à Ouvéa le 5 mai, à l’occasion des 30 ans du drame de la grotte de Gossanah. Une étape qui serait, à les entendre, ponctuée d’un geste particulier, éventuellement de « réconciliation » avec l’État, un préalable pour les indépendantistes à la fondation d’une nouvelle souveraineté partagée dans le destin commun. Le chef de l’État, dont la visite lancera, si l’on peut dire, la campagne pour le référendum, devra faire preuve d’équilibrisme pour ne pas froisser les entités calédoniennes lors de son séjour. On le sait très attentif aux symboles, espérons que ceux-là seront bien réfléchis et surtout rassembleurs et tournés vers l’avenir, malgré l’échéance du 4 novembre. En attendant, les élus locaux ont du pain sur la planche : les membres de l’ex-G10 doivent se retrouver à la fin du mois pour penser au « Chemin de l’avenir » et à la fameuse charte des valeurs calédoniennes, qui est loin de faire l’unanimité. Trouveront-ils un compromis avant l’arrivée du Président ? Rien n’est moins sûr…