Tout est possible, cependant nous ne le redoutons pas particulièrement, car en politique l’arithmétique ne s’applique pas. Quand deux listes fusionnent, et d’autant plus si elles ont des visions divergentes, le score de l’une ne s’additionne pas au score de l’autre. Il y a toujours des personnes sacri ées par une opération de panachage qui ampute

La question était de savoir si la population allait venir voter ou pas. Au final, près de 60 % des Bouraillais ont accompli leur devoir électoral. Je tiens à les en remercier. J’adresse aussi tous mes remerciements et ceux de mon équipe à toutes celles et ceux qui nous ont déjà fait confiance. Les résultats du premier tour nous donnent une avance confortable qu’il faudra consolider au second.

Tout d’abord, j’appelle toutes les Bouraillaises et tous les Bouraillais à se déplacer pour aller voter le 10 juin prochain. Nous avons besoin d’une très forte majorité, d’une légitimité incontestable qui nous donnera l’autorité nécessaire au redressement de la commune. Ensuite, nous sommes la seule équipe à conjuguer autant d’expérience, de compétences et de disponibilité au service de tous les Bouraillais. Plusieurs d’entre nous ont déjà une expérience d’élu municipal, d’adjoint ou d’élu provincial. Au lendemain des élections, nous serons à l’ouvrage pour éviter de perdre du temps, Bourail en a su samment perdu ! Nous avons fait preuve durant ces quatre dernières années, contrairement à d’autres, d’un sens des responsabilités en honorant nos engagements tant au sein du conseil municipal que des commissions.

Nous sommes la seule liste qui, grâce à ses multiples soutiens, pourra bénéficier de l’aide financière et technique de l’institution provinciale et du gouvernement et ce quel que soit le résultat aux élections provinciales de 2019.

En outre, j’appelle à la vigilance des électeurs quant au choix qu’ils feront dimanche : lorsque l’on est élu et d’autant plus à la tête de l’exécutif, on ne peut pas être en a aire avec la collectivité et décider de l’utilisation de l’argent public ! Pour ce qui est de notre liste, aucun d’entre nous n’est lié par un contrat de prestations, de fournitures ou d’affaire avec la commune.

Il est maintenant arrivé le temps du « faire » et du « faire ensemble ». C’est pourquoi, j’appelle les Bouraillais à voter « Intérêt communal de Bourail » ce dimanche 10 juin.