Le monde d’aujourd’hui est changeant. C’est une caractéristique qui s’applique également au « marché » qui a adopté un rythme effréné. Toujours plus vite et toujours plus sont les maîtres mots des consommateurs auxquels les entreprises doivent se plier, sous peine d’être mises hors-jeu. Pour rester dans la course, elles doivent constamment s’adapter.

C’est précisément là qu’intervient l’innovation. Si le mot commence à être un peu galvaudé à force d’être employé à toutes les sauces, c’est, selon Pierre Kolb, le président de l’association des parrains des élèves de l’EGC, une réalité qu’il est indispensable d’enseigner aux élèves à qui l’on demande de nouvelles compétences, en plus de la rigueur et de la constance. Désormais, ils doivent faire preuve de créativité et, surtout, d’adaptabilité.

Une prise de conscience

Si l’innovation n’est pas encore au cœur de l’économie calédonienne, comme l’estime le trésorier de la Chambre de commerce et d’industrie, également en charge de la formation et de l’apprentissage, il y a une prise de conscience. « Les entreprises voient que c’est dans l’air du temps et que cela sera bientôt une nécessité ». Pour aider les entreprises à aller dans ce sens et répondre aux besoins de celles qui l’ont déjà intégré, l’EGC a lancé, depuis la rentrée 2018, un nouveau complément de cycle de formation, au travers d’un partenariat avec la BNC et Office plus.