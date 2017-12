Inquiétudes. – Le paysage politique calédonien n’était pas des plus apaisés à l’arrivée du Premier ministre : certains à l’UC se disaient « déliés de la parole des Anciens » après le référendum, les élans souverainistes de Philippe Gomès, avaient certes permis de débloquer in extremis la situation au gouvernement, mais posaient question à la famille non indépendantiste. Comme à l’État qui s’inquiétait d’un « partage des compétences régaliennes » qu’interdit la Constitution. Et qui aurait de néfastes conséquences au plan intérieur : la Corse pour ne citer qu’elle…

Une stratégie en trois temps. – Chez certains, « d’abord est le verbe ». Chez Édouard Philippe, d’abord est « l’écoute, l’imprégnation du terrain et l’humilité », selon ses termes. En plus, il ne venait pas sur le territoire avec quelques milliards à distribuer, comme Manuel Valls. Juste une méthode à proposer. Alors, pour déminer le Caillou, il a agi en trois temps.

« Calme ! ». – Au premier temps de sa visite son maître mot a été : calme. « Je veux, a-t-il décliné sur tous les tons, un climat calme et serein propice à la bonne tenue du référendum afin que son résultat soit garanti, incontesté et incontestable ! » Les mots, empruntés aux uns et aux autres, mais à des moments divers, convenaient à la totalité de l’échiquier politique calédonien. Ils étaient incontestables et dignes d’un État partenaire de l’Accord, de sa sortie et sa suite…

La passe aux Calédoniens. – La rencontre avec les groupes de travail du Comité des signataires a marqué un deuxième temps. Pour le Premier ministre, l’idée était claire : ce serait plutôt au Congrès de fixer le jour de la consultation référendaire et plus encore ce serait à lui aussi d’en rédiger la question. Bien sûr, en cas de défaut, l’État prendrait le relais. Mais Édouard Philippe préfère certainement que le Président Macron puisse venir en avril ou mai 2018 en disant devant le Congrès : « L’État entérine le libellé de votre question et la date que vous avez choisie, plutôt que l’État a décidé que… ». Les Calédoniens ne peuvent que souscrire à la démarche.

Point d’orgue au Congrès. – Mais à la fin du déplacement, encore par humilité et pour rompre avec une coutume trop ronflante, le Premier ministre s’est exprimé devant les élus calédoniens… après les avoir entendus et côtoyés pendant quatre jours. « Je mesure les risques et les appréhensions et il ne faut pas que la consultation référendaire conduise à de nouvelles tensions. » Il faut au contraire, a dit le Premier ministre « continuer à faire fructifier cet actif immatériel que vous avez accumulé et qui conduit à la recherche d’un destin commun, bien au-delà de l’échéance du référendum ».

Une question binaire au référendum. – C’est pourquoi Édouard Philippe s’est montré particulièrement ferme et définitif sur l’organisation du scrutin d’autodétermination : « Je souhaiterais, a-t-il dit, que ce soit votre assemblée qui en détermine la date et qui fasse à l’État une proposition de rédaction de la question qui sera posée aux Calédonien. » In fine le Parlement français trancherait, mais on comprend que ce serait mieux « pour l’incontestabilité du vote et de son résultat ». Reste que, reconnaît le Premier ministre, « la question à poser est bornée par le droit français, international et l’Accord de Nouméa et devra être binaire ! Il ne peut pas en être autrement ». Pour ou contre l’indépendance ; la souveraineté de la Calédonie ou son appartenance à la France ; le passage de la citoyenneté en nationalité : tout est question de rédaction, mais la réponse doit être : « oui ou non à la France ou à l’indépendance ». On ne peut être plus clair. Et le Président Macron l’avait déjà été avant le Comité des signataires en écartant « les questions Canada dry », comme disent les conseillers de Matignon.