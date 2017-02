Vendredi et samedi derniers, 666 baleines-pilotes se sont échouées sur le littoral de Farewell Spit, à l’extrême nord de l’île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Plus de la moitié des cétacés ont pu être remis à la mer, mais les autres ont péri. Le site a été fermé au public pour un risque sanitaire évident et les carcasses doivent être transportées par camion vers un site inaccessible au public d’un parc national où « la nature reprendrait ses droits », a expliqué le Service de protection de l’environnement. Mais la tâche s’annonce ardue et les services doivent percer les cadavres avant enlèvement pour prévenir les risques d’explosion due au gaz de décomposition. Pour l’instant, il n’existe pas d’explication scientifique certaine pour cet échouage, mais la géographie sous-marine du lieu, fermé et peu profond, pourrait être en cause.