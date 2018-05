Il est 7 h 45, ce dimanche 19 février lorsque Stéphane Roques rentre chez lui au Mont-Dore Sud. Depuis la mort de William Decoiré, les blocages, les caillassages et les tirs sur les véhicules se multiplient sans que les forces de l’ordre ne parviennent à ramener le calme dans la tribu de Saint-Louis. Alors qu’il passe au niveau de la tribu, il sent comme une douleur à la tête. Il ne le saura qu’un peu plus tard, il vient d’échapper à la mort. La douleur était en fait une balle qui lui a frôlé la tête. Il va voir les gendarmes en poste et effectue une première déposition. Un peu plus tard, les gendarmes se présentent à son domicile pour lui faire signer les documents et une réquisition du médecin judiciaire. Ce dernier conclura à une forte abrasion sur le crâne due à un projectile à grande vitesse.

Sur le coup, Stéphane Roques ne réalise pas bien ce qui vient de lui arriver. La demande d’un « responsable des renseignements généraux » de se taire ne l’étonne pas plus que ça, étant donné le contexte pour le moins tendu. Sur les conseils de l’association Citoyen Mondorien, il se rend toutefois chez la psychologue qui tient une permanence le mardi, à Plum. C’est là qu’il prend conscience de ce qui lui est arrivé. Il accuse le coup et, sur les conseils de la psychologue, se rend chez un psychiatre. Ce dernier lui donne un arrêt maladie de 45 jours.

S’il a toujours du mal aujourd’hui, pendant près de deux mois, Stéphane Roques sera incapable de passer devant Saint-Louis et donc de quitter le sud du Mont-Dore. Au mois de septembre, sa plainte nit par être traitée par la justice. Elle est classée sans suite faute d’avoir retrouvé le tireur. Sous antidépresseurs et avec dix kilos de moins, il décide de relancer l’association pour l’accès au droit et d’aide aux victimes a n d’être reconnu comme victime, notamment parce que travailler lui est devenu difficile.