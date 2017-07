Suite à l’adoption d’une délibération par le Congrès des dons de congés pour maladie grave d’un enfant dans le privé, le gouvernement a fixé les modalités concrètes qui permettront aux employeurs de faire des campagnes d’appel aux dons pour les salariés ayant fait une requête. La réglementation stipule que l’enfant doit être âgé de moins de 20 ans, « atteint d’une maladie ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ». Le salarié donateur ne peut céder des jours qu’après en avoir posé au moins 24 dans l’année. Le don est « volontaire, anonyme, définitif et sans contrepartie. » La rémunération du salarié bénéficiaire est maintenue pendant sa période d’absence, à l’exclusion des primes et indemnités. Le salarié conservera également le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.