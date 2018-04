Le syndicaliste polynésien Ronald Terorotua est décédé vendredi dernier des suites d’un cancer à l’âge de 63 ans. Fondateur de la confédération O oe to oe rima dont il avait été secrétaire général et toujours président d’honneur, le syndicaliste avait aussi été cheminot à la SNCF, représentant à l’Assemblée territoriale, membre du Conseil économique, social et culturel (CESC), président du conseil d’administration de la Caisse de prévoyance sociale (CPS). Ronald Terorotua était connu pour mener ses combats avec passion et pour son franc-parler. Ronald Terorotua a été inhumé à Moorea, son île natale.