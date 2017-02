L’ancien grand chef du district de Gaïca est décédé samedi dernier, à l’âge de 76 ans. Président du Sénat coutumier en 2002 et 2003, Pierre Zeoula était membre de l’institution depuis 1999 jusqu’à son départ en décembre 2016.

Désigné grand chef le 3 mai 1980, il a exercé ses fonctions pendant 37 ans avant l’intronisation de son fils, Jean-Louis, le 13 janvier dernier. Le Sénat coutumier évoque un grand chef « solide dans ses convictions coutumières et à l’écoute de ses sujets et des autorités de son district » et rend hommage à cet homme « très pieux » qui a « su allier coutume et religion » et avait « érigé le pardon comme socle de la vie coutumière et sociale », devenant un « modèle pour les institutions coutumières et les générations futures ». Le gouvernement salue cette autorité coutumière « reconnue et respectée » qui avait notamment marqué l’institution par son implication dans la mise en place du cadastre coutumier.