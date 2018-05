Si la colonisation se résumait jusque-là à la présence de quelques commerçants et autres pêcheurs, la situation s’est rapidement dégradée, notamment avec la nomination du Charles Guillain en tant que gouverneur de la toute nouvelle colonie autonome. Sa mission était vaste puisqu’à partir de presque rien, il fallait organiser la colonisation pénale et libre, bâtir une administration et développer les relations avec les indigènes. Comme l’a rappelé Ismet Kurtovitch, les événements de Pouébo sont directement liés à des questions foncières ainsi qu’à une certaine opposition entre la mission, présente à Balade dès 1843, et l’administration coloniale, le gouverneur Guillain appréciant peu la mainmise des religieux sur certains villages du nord. C’est la découverte d’or par des prospecteurs en 1863, à quelques kilomètres de Balade, qui changea en quelque sorte le cours de l’histoire. La nouvelle qui t grand bruit suscita rapidement l’intérêt du gouverneur Guillain qui y voyait une bonne opportunité de développer sa colonie.

Jusqu’alors Pouébo comptait une petite poignée de colons installés avec l’aval de la population. Le gouverneur encouragea les prospecteurs qui ne restèrent toutefois pas longtemps. Comme le rappelle Alain Saussol, historien et géographe, qui a étudié dans le détail les premières heures de la colonisation, « en 1864, quand Jules Garnier se rend à Pouébo, il ne rencontre guère qu’un Breton cherchant encore de l’or. Petit détail, ce dernier se sépare rarement de son fusil face à l’hostilité de la population ». Devant tant d’agitation, les Mwelebeng s’étaient montrés un peu inquiets. La suite leur donnera raison. L’or avait attiré l’attention sur Pouébo et si le lon s’était montré bien pauvre, d’autres richesses allaient justifier l’installation de colons. La richesse des cocoteraies permettait d’envisager la création d’un centre d’élevage de porcs et de volailles a n d’alimenter Port- de-France. Le nombre de colons s’est alors mis à augmenter rapidement et les dépossessions de terres commencèrent. Les spoliations touchèrent en particulier des cocoteraies qui, au-delà de servir de nourriture pour les animaux, servaient à produire de l’huile. Les missionnaires avaient développé du commerce avec les indigènes pour leur acheter les cocos. La con scation des cocoteraies a donc eu de profondes conséquences économiques pour les villages.

Dès 1865, les Kanak commencèrent à protester. Avec le soutien des pères de la mission, ils rent part de leurs récriminations à l’administration qui montra son plus profond désintérêt. La mission qui commença à constater une désertion des villages au sud de Pouébo, et donc de ses ouailles, redoubla d’e orts pour soutenir les revendications. Une pétition fut alors rédigée en 1866 pour demander l’arrêt de la réquisition des terres. Elle recueillit 68 signatures et eu pour conséquence la colère du gouverneur Guillain. Ce dernier se rendit lui- même à Pouébo a n d’arrêter le chef Hippolyte Bonou. Cet homme très respecté devait mourir quelques mois plus tard à l’île des Pins. Pour Alain Saussol, ce décès qui affecta profondément la population de Pouébo allait constituer un contre-feu parfait pour détourner l’attention sur les problèmes fonciers. Cela permettait notamment au gouverneur d’atténuer ses responsabilités liées au foncier dans le massacre qui eut lieu quelques mois plus tard. Pour Charles Guillain, ce massacre était de fait une vengeance pour le décès du chef Hippolyte Bonou. Malgré les multiples protestations, le gouverneur ne voulut rien entendre, jusqu’aux terribles événements des 6 et 7 octobre 1867. Au retour d’une sortie chez le colon Déméné, le dimanche 6 octobre, le chef de poste Bailly et le gendarme Venturini sont tués à coups de casse-tête par Pierre et Martin Pouindi, les deux frères chef de Bouahibate. Les événements reprirent dans la nuit, à Gabarique. Emmené par le chef Bauaé, un groupe important se rendit devant le magasin du colon Bertrand Delrieu qui parvint à s’échapper et se réfugier à la mission. Le colon Déméné aura moins de chance puisqu’il sera tué, lui, deux de ses quatre enfants, ainsi que leur serviteur qui était des îles. Passant pour morts, sa femme et ses deux ls survécurent.