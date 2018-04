La télévision propose, ce jeudi 26 avril, un journal entièrement en ajië et présenté par Élise Washetine, en partenariat avec l’Académie des langues kanak. Le JT sera diffusé en direct à 18 h et rediffusé à 19 h, 20 h et 21 h.

Quatre éditions seront proposées cette année dans différentes langues, les plus parlées de Nouvelle- Calédonie et sous-titrées en français. Élise Washetine se chargera toujours de la présentation, un travail salué par Caledonia.