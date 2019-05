Dans la continuité des précédentes éditions du trail de Païta, sur le superbe site de la baie Maa, l’AC Païta a organisé pour la première fois l’année dernière l’épreuve légendaire du XTERRA trail de Nouvelle-Calédonie. XTERRA triathlon et XTERRA trail sont deux noms mondialement connus, et pour ceux qui l’ignorent, donnés à des séries de compétitions de cross ou de triathlon hors route offrant le même profil en termes de difficultés de distance et d’organisation. Les caractéristiques de la série XTERRA s’étendent sur de nombreux pays et un circuit mondial est mis en place annuellement pour déterminer les meilleurs concurrents des régions participantes. Un championnat du monde XTERRA clôture la saison à Hawaï et celui ou celle qui remportera le XTERRA de Nouvelle-Calédonie se quali era automatiquement pour ce championnat du monde. C’est sous la forme d’un trail que la deuxième épreuve XTERRA de Nouvelle- Calédonie va se dérouler ce samedi.

Une douzaine d’étrangers dans la course

En inscrivant la Calédonie sur la scène des compétitions internationales XTERRA, l’objectif est, comme l’explique Nordine Benfoda, le président de l’AC Païta, « d’élever le niveau des athlètes locaux en faisant venir des étrangers de haut niveau et en même temps permettre à des Calédoniens de partir sur d’autres XTERRA ». Cette année, l’organisation table sur 900 participants et déjà une douzaine de coureurs étrangers sont arrivés. Parmi eux, on compte des Australiens, avec Caine Warburton et Emma Kraft, des Vanuatais, avec Eugénie Marceau ou Nezie Warsal, et des Néo-Zélandais comme James Kuegler. Tous sont venus pour gagner et a ronter les Calédoniens emmenés, entre autres, par Patrick Vernay.