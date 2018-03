La question des prix est une question sensible pour les Calédoniens. Ils sont donc plutôt friands des périodes de soldes et généralement nombreux à écumer les magasins à l’occasion des deux quinzaines fixées par le gouvernement. À cette occasion, les commerçants sont notamment autorisés à vendre leurs produits en dessous de leurs prix de revient et à ouvrir sur des plages horaires étendues.

Suite au succès du Black Friday, organisé en Nouvelle-Calédonie depuis 2016, le syndicat des commerçants a souhaité aller plus loin en proposant deux nouvelles journées dans le même esprit. Elles visent à dynamiser des périodes commerciales généralement creuses. En partenariat avec la CCI, l’association Nouméa centre- ville et le syndicat des importateurs et distributeurs, les commerçants ont proposé un Good Friday, le 30 mars, et un Summer Friday, six mois plus tard, à savoir au plus tard le 21 septembre.

Le Black Friday se tiendra une nouvelle fois un peu avant les fêtes de fin d’année, le 23 novembre 2018. Ces nouvelles journées, en complément de la période de soldes du 28 juillet au 12 août, ont pour but de répondre aux attentes des consommateurs, mais surtout de dynamiser la fréquentation des commerces et d’écouler leurs stocks. Afin de mieux identifier les participants, ces derniers sont invités à s’inscrire auprès de la CCI de façon à ce qu’une liste puisse être diffusée.

M.D.