Dimanche, deux plongeurs se sont perdus alors qu’ils effectuaient une sortie avec un club de plongée. Ils n’ont pas réapparu au niveau de la passe de Dumbéa et le club a donné l’alerte au MRCC après qu’ils soient restés introuvables 30 minutes après l’horaire de remontée prévue. Finalement, les plongeurs ont été localisés par un autre club et récupérés sains et saufs. Lundi, toujours au large de Nouméa, quatre personnes dont le skipper d’un catamaran se baignant en palmes/masque/tuba ont dérivé rapidement à cause du vent fort et du courant et ne sont pas parvenus à rejoindre leur embarcation. Trois d’entre eux ont été récupérés par un plaisancier, suite à l’appel sur les radios, et le dernier par l’annexe de leur bateau. Durant le week-end de Pâques, le vent de sud-est a soufflé de 20 à 30 nœuds… Le MRCC rappelle que « le capitaine d’un navire, plaisancier ou professionnel, est responsable de la sécurité de son équipage ».