Mises en examen Face à ces exactions « que rien ne peut justifier », l’État a redit que l’exaspération de la population et des employés de la SLN était « légitime ». Et le cabinet du haut-commissaire a apporté quelques clarifications, lundi. Il a été rappelé que l’État mettait « tout en œuvre pour permettre à la SLN de poursuivre ses activités ». L’État a souligné que « tout en ayant accepté, le 16 août, à la demande de la SLN, d’endosser le rôle de médiateur dans le conflit qui a opposé l’exploitant au collectif des jeunes de Kouaoua, il a accordé le concours de la force publique à trois reprises ». Les moyens impliqués ont aussi été détaillés : mobilisation en permanence de la gendarmerie nationale pour sécuriser l’accès au site et en assurer la surveillance (peloton de 16 militaires appuyés par des gendarmes de La Foa et de Népoui) et mobilisation totale sur le plan judiciaire pour que « les auteurs des incendies répondent de leurs actes ».

Vendredi et samedi dernier trois hommes, originaires de Kouaoua, âgés de 21, 28 et 31 ans ont été interpellés et placés en garde à vue. L’un a reconnu avoir mis le feu à deux reprises au tapis de la Serpentine à l’aide de végétaux et d’un simple briquet. Le deuxième a avoué sa participation à un autre incendie. Le troisième, enfin, a nié toute implication en dehors d’un incendie du 11 juin pour lequel il avait déjà été condamné à 18 mois d’emprisonnement. Les deux premiers ont été mis en examen pour dégradations par incendie et placés en détention provisoire. Le dernier a été laissé sous statut de témoin assisté et est retourné au Camp-Est pour finir d’exécuter sa peine.