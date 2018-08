C’était prévisible : acculée, la SLN a pris la décision de fermer son centre minier de Kouaoua face aux « évènements gravissimes » qui l’ont touché incluant dix incendies d’origine criminelle de la Serpentine depuis le mois d’avril et le blocage des voies d’accès aux sites de Mea et Kiel depuis le 6 août par une cinquantaine de personnes, étrangères à la société. Des menaces auraient également été proférées de détruire par incendie les engins et les installations. Dans de telles conditions, la SLN n’est plus en mesure d’assurer ni la sécurité de son personnel et des installations, ni celle des prestataires qui travaillent sur les sites. Des mesures de redéploiement et de chômage partiel vont être prises et tous les contrats en cours avec les prestataires vont être suspendus.

Environ 400 personnes, salariés et prestataires, sont affectées. Et les conséquences de ce blocage sont aussi extrêmement dommageables pour l’alimentation en minerai de l’usine de Doniambo, d’autant plus que la SLN, en situation de pertes financières depuis six années consécutives, travaille à sa survie. Les manifestants s’opposent au projet d’exploitation des gisements Mont-Calm et Chêne-Gomme, en périphèrie de la mine de Méa arrivée en fin d’exploitation, et qui représente 40 % de la production de Kouaoua pour 2019.

Le gouvernement va convoquer un conseil d’administration du Fonds nickel pour voir comment venir en aide aux entreprises affectées par la fermeture du site. La SLN souligne qu’une reprise d’activité ne sera envisageable que si les conditions en matière de sécurité sont à nouveau réunies et de manière durable.

Espérons, effectivement, qu’une solution pérenne puisse être trouvée. Dans le contexte actuel, il n’est pas inutile de rappeler qu’on ne peut vraiment pas se permettre ce genre de blocage. Quant aux exactions, inacceptables, elles doivent être punies.

L’économie et les emplois de nombreuses familles – pour beaucoup de la région – en dépendent.