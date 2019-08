En cette fin de vacances scolaires et après les difficultés rencontrées il y a deux semaines, Air Calédonie informe qu’elle a pu mettre en place des rotations supplémentaires entre jeudi et dimanche. On trouve ainsi six rotations en plus sur Lifou, ainsi qu’un vol direct Lifou-Koné, sept rotations ajoutées sur Maré et trois sur Ouvéa. Les vols au départ affichent déjà complet. La compagnie demande aux clients de bien respecter leurs réservations. Elle ajoute que le Betico a déployé une rotation spéciale pour Maré dimanche et les personnes qui souhaiteraient rejoindre Nouméa depuis l’île sont invitées à contacter la compagnie maritime directement.