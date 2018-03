Après l’adoption par le Congrès du plan territorial contre la délinquance, le gouvernement a arrêté cette semaine une série de mesures pour lutter contre la consommation excessive d’alcool, devenue « grande cause territoriale ». Le projet de loi du pays prévoit l’interdiction de toute forme de publicité sur les boissons alcooliques (promotion, propagande, distribution gratuite, parrainage…), l’interdiction de se trouver en état d’ivresse manifeste dans les lieux publics (passible de 17 900 F d’amende) et la possibilité de détruire et de saisir l’alcool sur place. Les débits de boissons alcooliques à consommer sur place devront par ailleurs proposer au moins un étalage, à mettre en évidence, de 10 boissons sans alcool. Pour harmoniser la définition des boissons alcooliques, le gouvernement propose de considérer comme telle toute boisson comportant plus d’1,2 degré d’alcool par litre.