Quatre-vingt-quinze très longues minutes. Et puis l’apothéose… Des larmes, des sourires, une joie immense et, enfin, dans ce moment de grâce, le trophée en or entre les mains, les Bleus sont entrés dans l’histoire. Ni l’orage, ni la pluie battante n’auront empêché les Français de savourer pleinement leur victoire au stade Loujniki. Qu’ils soient joueurs, membres du staff, supporters ou président de la République. Dans une Russie polissée, face à des Croates bien plus nombreux et attristés, chacun s’est laissé aller. Les 23 sont restés eux-mêmes, jeunes, bruyants, turbulents, exaltés, charismatiques. La soirée fut dantesque, arrosée jusqu’en salle de presse, et privilège de notre époque, partagée en masse sur les réseaux sociaux.

Au même moment, les Français aux quatre coins du monde, exultaient, eux aussi. Folie furieuse à Paris et dans toutes les villes de Métropole, d’outre-mer, ainsi qu’à l’étranger. Les plus anciens ont un peu revécu 98, les plus jeunes ont découvert ce sentiment assez unique de remporter la plus « grande » compétition du monde. Des stations de métro ont été renommées à l’effigie de cette équipe et les artistes Jay Z et Beyoncé ont arboré les deux étoiles au Stade de France. Après leur sacre en Russie, les Bleus ont été honorés à Paris. À Roissy, sur les Champs, au palais de l’Élysée. La France a répondu présent oubliant tout, l’espace de quelques heures.

Un parcours pragmatique

Qui aurait prédit un tel scénario quelques semaines auparavant pour l’équipe de France ? La deuxième étoile ne sonnait pas forcément comme une évidence ; malgré un statut de sérieux outsider au regard de son potentiel notamment offensif. À la maison, on disait surtout les joueurs trop jeunes et inexpérimentés : 14 des sélectionnés n’avaient jamais disputé de Coupe du monde. Comme à l’accoutumée, le sélectionneur en a pris plein la figure sur ses choix tactiques, en l’occurrence son style, jugé trop terne et conservateur, plaçant le groupe « au-dessus de tout ». On ne comprenait pas le maintien de Giroud, l’importance donnée à Pogba. On a ressorti Benzema… Concrètement, la France disait viser le dernier carré et on la jugeait alors un peu ambitieuse. Le début de la compétition n’a rien amélioré. Les Bleus nous ont effrayés, ennuyés. Contre l’Australie, le Pérou et le Danemark, le pire des matchs. Mais on s’est qualifié !