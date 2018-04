L’équipage Dove-Dé des lles est né de la volonté commune de promouvoir la voile au féminin et la passion de la régate. C’est sous l’impulsion du Cercle nautique calédonien que la présidente de l’association, Sandrine Gravier, et la trésorière, Christine Gaillard, ont lancé le projet ambitieux de réunir huit femmes pour courir la Groupama Race. Les filles ont investi dans un voilier de 11 mètres, un monocoque Chairman Young, et les entraînements ont débuté samedi dernier avec un équipage presque au complet. « Si six Calédoniennes composent à ce jour l’équipage, deux autres vont les rejoindre prochainement. On attend encore la confirmation d’une équipière étrangère expérimentée et de l’Australienne et professionnelle de renom, Lisa Blair, qui skippera le bateau », précise Sophie Barbier.

La voile au féminin

Par ailleurs, toujours avec le soutien du CNC, l’association organise depuis 2011 la No Woman No Sail, une régate qui réunit chaque année près de 60 participantes et qui aura lieu cette année le 15 juillet. « Mais c’est aussi le CNC qui a insu é aux lles l’idée de participer à la Groupama ». Et quand on leur demande quel est leur objectif de course, la réponse est simple : « Mettre en avant les femmes, car l’équipage Dove-Défi des filles, c’est aussi cela, des mères de famille, des femmes actives, des étudiantes avec le souhait commun de dépasser les stéréotypes. On ne veut pas faire que de la figuration, alors on va s’entraîner et faire de notre mieux, car l’équipage à 100 % est très compétitif », conclut Sophie Barbier.