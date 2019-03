L’Australie et la Nouvelle-Zélande ont missionné leurs équipes aux îles Salomon afin de stopper la fuite de fioul sur le MV Solomon Trader, un vraquier hongkongais de 225 mètres échoué depuis un mois sur le récif de l’île de Rennel dont une partie est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. 75 tonnes se seraient déjà échappées des cuves sur une distance de six kilomètres sur 600 tonnes stockées. « Il est de la plus haute importance que tout dommage causé au bien du patrimoine mondial et aux moyens de subsistance des communautés locales soit entièrement couvert par l’entreprise, les propriétaires et les assureurs responsables », a déclaré Dr Mechtild Rössler, directrice du Centre du patrimoine mondial de l’Unesco.

©twitter Greenpeace