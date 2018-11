Revoir ses statuts

Le président du CTOS précise que « malheureusement récemment, certaines disciplines ont connu des difficultés. On s’en est rendu compte après l’impossibilité pour des Bleus d’origine calédonienne de défendre la Calédonie aux Jeux du Pacifique ou, à l’inverse, pour des Calédoniens d’intégrer l’équipe de France ». Pourquoi ? Eh bien en fait, certaines disciplines, comme le basket ou le tennis de table, n’ont pas prévu dans leurs statuts d’être rattachées à leur fédération de tutelle métropolitaine. Elles sont autonomes ou rattachées à une fédération océanienne, voire internationale. Pour remédier à ce manque, le CTOS invite donc les ligues et comités à faire un état des lieux sur ce problème potentiel d’éligibilité, en examinant leurs statuts auprès de leur fédération océanienne et en étudiant les règles d’éligibilité de la fédération internationale de leur discipline. Le CTOS se propose par ailleurs d’accompagner les ligues et les comités qui le souhaitent dans leurs démarches auprès des instances nationales et internationales pour rétablir la situation. Affaire à suivre…

C.S