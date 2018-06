Créée en 2008 par le Cercle nautique calédonien et Groupama Pacifique, la Groupama Race continue sa progression dans le monde de la course à la voile en affichant cette année un record de participants : 24 équipages dont dix calédoniens, huit australiens et six néo-zélandais. « La Groupama Race est devenue une référence dans le Pacifique et est incontournable pour tous les marins du territoire. Cette sixième édition s’annonce grandiose », avance la direction de course. Cette année, pour la première fois, les équipages sont tous concentrés au ponton « visiteurs » de port Moselle, tout comme le village de la course, installé devant le restaurant Bout du monde..

Le parcours

Le départ sera donné dimanche, à 10 heures de Nouméa avec un retour à Nouméa. Trois points de passage sont obligés : le cap N’Dua, dans le Grand Sud, et les cornes est et ouest au-dessus des îles Belep, dans le Grand Nord, soit 1 500 km à parcourir en ligne droite, mais bien plus en réalité. Selon l’organisation, « si l’alizé est au rendez-vous, la côte Est se fera sous spi, au surf, avec le vent dans le dos, tandis que le retour se fera face au vent, tapant sur chaque vague. Cette année encore, le spectacle promet d’être haletant : pas d’escale, pas de repos, des vagues à fond autour de récifs, la Groupama Race, c’est une course tactique, au paradis ».

Deux titres sont en jeu : le temps réel pour le premier bateau qui passe la ligne d’arrivée et le temps compensé. Il est calculé selon la taille du bateau, le type de voile, son année de construction ou encore son poids et chaque bateau se voit attribuer par une organisation internationale (ORC ou IRC) un handicap positif ou négatif. Ce coefficient compensateur permet de créer un bateau étalon, (comme si tous les marins naviguaient sur le même bateau). Le classement en temps compensé sacre ainsi l’équipage qui, proportionnellement à son équipement, est allé le plus vite. En 2016, c’est le bateau Banque de Nouvelle-Calédonie qui avait ainsi été sacré et dans ce classement les marins calédoniens peuvent l’emporter face aux bateaux étrangers.