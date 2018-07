Voilà dix-sept jours que douze adolescents et leur entraîneur de football étaient bloqués dans la grotte de Tham Luang, dans le nord du pays, inondée par les eaux de mousson. Tous ont finalement pu être libérés, en ce début de semaine, au terme d’un sauvetage hors norme suivi par une bonne partie de la planète. Ils ont été extraits par des plongeurs professionnels venus du monde entier sur un parcours souterrain très difficile de plus de 4 km avec de longs passages sous les eaux, dont un qui ne pouvait être franchi avec une bouteille d’oxygène sur le dos. La plupart des garçons ne savaient pas nager. Un sauveteur a laissé sa vie dans cette opération incroyable. Les rescapés sont sains et saufs et en observation à l’hôpital.