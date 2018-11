Comme chaque année, la Direction des a aires sanitaires et sociales du gouvernement propose de nombreux rendez-vous dans le but d’informer le public sur les arboviroses. Même si le sujet est connu, les autorités sanitaires font une piqûre de rappel car, « il est à craindre une reprise épidémique dès le retour de la saison chaude si les foyers actuels ne sont pas détruits », prévient l’agence, même si l’année a été moins lourde de conséquences que 2017. Pour rappel, si en 2018, les autorités ont enregistré 1 892 cas de dengue, l’arbovirose la plus menaçante en Calédonie, dont 184 hospitalisations et 2 décès, l’année précédente onze personnes avaient trouvé la mort à cause de la dengue, 4 486 cas avaient été concernés, dont 595 nécessitant une hospitalisation. Selon les services de la Dass, le contexte épidémiologique montre une diminution du nombre de cas de dengue, le sérotype 2 devenant majoritaire sur le territoire.

Lutter contre les arboviroses La stratégie de lutte s’articule autour de trois objectifs. Le premier, le plus important, est la sensibilisation de la population à la destruction des gîtes larvaires, l’utilisation de moyens de protection individuelle et la consultation d’un médecin en cas de symptômes. Le deuxième objectif consiste au dépistage et la déclaration de tous les cas (biologiques ou cliniques) le plus rapidement possible afin de réaliser des actions de lutte contre les insectes adultes potentiellement infectés et les gîtes larvaires. Des épandages d’insecticides sont ainsi réalisés aux abords du domicile des patients a n de détruire tous les moustiques adultes. Le dernier objectif consiste à rechercher de nouveaux moyens de lutte alternatifs aux épandages comme la Wolbachia, cette bactérie qui, introduite dans le moustique, bloque la transmission des arboviroses. Des moustiques infectés seront relâchés dans Nouméa dans quelques mois avec pour objectif d’éradiquer la dengue en ville.

À ce titre, sachez que le service de la proximité et de la prévention aux côtés du World Mosquito Program (WMP), l’organisme international qui développe le projet Wolbachia dans la capitale, s’engage toute la semaine dans différents sites pour inciter les Nouméens à rester vigilants. Une semaine de sensibilisation Jusqu’à dimanche, les autorités déploient la semaine des arboviroses. Des actions ont été organisées auprès des scolaires de CP et CM2 de la province Sud. L’ensemble des centres médico- sociaux (CMS), unités provinciales d’action sanitaire et sociale (Upass) et foyers de la province Sud relayera également la semaine contre les arboviroses. Des répulsifs, affiches et flyers y seront notamment mis à la disposition. Des stands d’information et des actions de sensibilisation sont mis en place en divers endroits (marchés, supérettes, maisons de quartier, médiathèques, mairies…) à Nouméa, Dumbéa, Mont-Dore, Bourail, La Foa, Moindou, Farino, Sarraméa et Boulouparis.