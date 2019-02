Le comité de lutte contre les arboviroses s’est réuni jeudi 14 février pour faire le point avec l’ensemble des partenaires concernés sur l’évolution de l’épidémie et les moyens mis en œuvre pour limiter sa progression.

668 cas de dengue ont été confirmés, avec 48 hospitalisations dont six en réanimation et un décès. L’épidémie est en phase ascendante avec 120 nouveaux cas par semaine, soit 3 à 55 cas par jour. La plupart concernent Nouméa (Rivière- Salée, Vallée-des-Colons, Magenta, Portes- de-Fer en particulier) et le Grand Nouméa, mais 28 communes sont touchées dont récemment Yaté et l’île des Pins. Les capacités d’hospitalisation et d’analyses de biologie médicale ne sont pas encore saturées.

Il a été rappelé aux communes de réaliser des épandages autour de chaque cas de dengue déclaré afin de limiter l’extension de l’épidémie. Les Calédoniens sont sommés de détruire les gîtes larvaires au moins une fois par semaine, de se protéger des piqûres et de consulter un médecin dès les premiers signes. 24 agents ont été recrutés depuis le début de l’année par la Direction des affaires sanitaires et sociales pour les campagnes d’information, de sensibilisation et de distribution de répulsifs.