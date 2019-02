James Juan a fait état des délais « excellents » d’instruction et d’audiencement des dossiers en appel. Le nombre d’affaires jugées est stable, mais il y a une diminution significative des nouvelles affaires criminelles telles que les meurtres, viols, viols aggravés… Ces affaires, passibles de la cour d’assises, passent de 31 en 2017 à 21 en 2018.«La criminalité de sang ou sexuelle est quand même contenue en Nouvelle-Calédonie », a commenté le procureur général.

En revanche, la délinquance générale de droit commun, celle du quotidien (délits sur les routes, cambriolages, agressions…), continue de « gangrener » la société. L’alcool et les stupéfiants, a-t-il rappelé, sont impliqués dans 80 % des délits. La problématique est constante et James Juan estime, comme le procureur de la République, que l’enfermement n’est « pas seule la solution ». Il a fait appel en cette rentrée à l’ensemble des acteurs concernés pour une prise en charge pluridisciplinaire des Calédoniens luttant contre ces addictions. « Les énergies sont présentes, mais il y a besoin manifestement d’une coordination pour aider ces personnes », a-t-il déclaré.

En ce qui concerne le fléau de la délinquance des mineurs qui sont par exemple à l’origine de 50 % des cambriolages, il faut, estime James Juan, que la société calédonienne se « pose les bonnes questions » et prenne ses responsabilités, notamment les parents. La justice finalement est là pour « traiter des conséquences, pas des causes de cette délinquance ». Et selon lui, il est impératif, là encore, que la Nouvelle-Calédonie mette en œuvre tous les moyens dont elle dispose.