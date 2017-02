Il est sans doute une donnée que les acteurs politiques et institutionnels ont du mal à prendre en compte, c’est l’urgence. L’urgence à mettre en œuvre des solutions pour éviter que l’exaspération de la population ne se termine en dérapages successifs. Que ce soit le haut- commissaire, le procureur de la République ou les autorités locales, à savoir le président du gouvernement ou le président de l’assemblée de la province Sud, tous adoptent certes une attitude de fermeté vis-à-vis de cette délinquance qui pourrit la vie des Calédoniens et dont les conséquences, à dix-huit mois du référendum de sortie de l’Accord de Nouméa, pourraient s’avérer désastreuses, mais ils se refusent à passer la vitesse supérieure qu’exige la situation.

Si les renforts de policiers et de gendarmes sont bien arrivés ou sont en voie d’acheminement, c’est évidemment un bon point. Reste toutefois à savoir quelles seront exactement leurs missions et quels seront les ordres reçus en provenance du Gouvernement et notamment du ministère de l’Intérieur. Car, ce qui apparait le plus insupportable aux yeux des victimes, mais aussi souvent des forces de l’ordre elles-mêmes, c’est bien de voir des délinquants immédiatement remis en liberté après leur interpellation, à cause de leur jeune âge, de l’absence de récidive ou encore de l’impossibilité pour la système judiciaire de faire exécuter les peines auxquelles ils devraient être condamnés. Le taux d’élucidation des crimes et délits a beau être supérieur ici par rapport à la métropole, ce n’est bien entendu pas suffisant si, une fois identifiés, les auteurs de faits délictueux ou criminels se retrouvent dans la nature.

Que dire encore d’individus identifiés, dangereux et armés, dont le pédigrée fait souvent état de condamnations, bien connus des services de police et de gendarmerie pour reprendre l’expression consacrée, et qui n’ont pas fait à ce jour l’objet d’opérations spécifiques afin d’être mis hors d’état de nuire. Soit en effet, il s’agit de marginaux, dangereux y compris pour leurs proches, peu nombreux et non organisés, et alors il est difficile pour tout un chacun d’admettre qu’ils ne soient pas sous les verrous, soit la situation n’est pas celle qui nous est proposée, c’est-à-dire que ces voyous bénéficient de complicités ou qu’ils sont considérés comme de possibles détonateurs dans un climat politique sous haute tension. Si c’est le cas il vaudrait mieux le dire que le taire.