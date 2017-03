Le gouvernement a salué « un homme de conviction, engagé, qui a su mener de front, avec intelligence et tact, un parcours politique et coutumier… Une mémoire de l’histoire des clans du pays ». Le premier adjoint au maire du Mont Dore, Eddie Lecourieux, a fait part de son émotion quand à la disparition de cet homme « brillant » avec qui de « grands moments » ont été partagés. Il a rappelé que cet ancien employé communal, retiré de la vie publique depuis quelques années, laisse à la ville un certain nombre d’ouvrages comme des ponts et des routes. « Il va beaucoup manquer au Mont Dore, une commune pour laquelle il a fait énormément ».