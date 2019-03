La Polynésie a rendu hommage à l’un des plus grands défenseurs des victimes et travailleurs du nucléaire. Roland Oldham est décédé à l’âge de 68 ans des suites d’un cancer. Le président de l’association Moruroa e Tatou avait commencé sa vie militante dans les années 80 dans divers syndicats du pays. En 2001, bien qu’il n’ait jamais lui- même travaillé à Moruroa, il est l’un des fondateurs de l’association et s’investira finalement dans cette cause pour le restant de sa vie. Son inhumation a eu lieu mardi au cimetière d’Erima.