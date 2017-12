Avec ses 47 médailles d’or, 13 de plus que la Papouasie et 23 de plus que Fidji, la Nouvelle-Calédonie remporte les Mini-Jeux. En nombre de médailles (79), elle arrive derrière la Papouasie et ses 85 médailles. Une récolte que l’on doit cependant modérer puisque que la Polynésie était absente cette année. Samedi, des distinctions ont aussi été remises et les Cagous ont été récompensés dans trois catégories. Ainsi, Grégory Pané (karaté) a remporté le titre de meilleur entraîneur, Brigitte Delaveuve, chef de la délégation de la Nouvelle-Calédonie, celui de meilleure encadrante et les golfeuses ont décroché le titre de la meilleure équipe.

