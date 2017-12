La Calédonienne qui participait ce week-end aux championnats d’Europe de natation en petit bassin à Copenhague, au Danemark, a remporté deux nouvelles médailles. De l’argent sur le 400 m 4 nages en 4’27’’31, un peu plus de deux secondes derrière la Hongroise Katinka Hosszu, et du bronze sur le 200 m papillon avec un temps de 2’04’’31. Je suis « très heureuse de ces championnats d’Europe : deux courses, deux médailles. J’ai nagé dans le bonheur ! », a réagi Lara Grangeon sur sa page Facebook, elle qui avait déjà ramené deux médailles en 2010 et 2015.

De son côté, Maxime Grousset est revenu bredouille. Il a été sorti des séries du 50 m nage libre (25e temps), du 100 m (23e) et éliminé du relais 4 x 50 nage libre.