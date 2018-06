Ce mois de juin sera sportif pour notre plus grand bonheur !

Dimanche, devant le Rocher à la Voile, sera donné le départ de la 6e édition du tour de Nouvelle-Calédonie à la voile, la désormais célèbre Groupama Race. Pas moins de 24 monococques et multicoques – pour 300 marins locaux et étrangers – vont s’engager sur 1 500 km dans nos eaux. Une belle vitrine pour la Nouvelle-Calédonie et son lagon qui célèbre ses dix ans d’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco. Attention, la course n’en sera pas moins difficile… Nous la suivrons de très près !

Le sport sera également à l’honneur avec le coup d’envoi, ce vendredi évidemment, de la Coupe du monde de football. La France joue son premier match samedi contre l’Australie. La rencontre est à suivre à 21 heures pour nous sur NC 1ère. Elle affrontera ensuite le Pérou et le Danemark pour ces phases de poules. C’est le moment de sortir son tricot bleu !