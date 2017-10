Semaine horrifique sur le plan de l’actualité internationale. Une actualité noyée entre les terribles images des attentats de Las Vegas, de Marseille ou d’Edmonton où la terreur a de nouveau fait rage. Noyée par les scènes de violences regrettables en Catalogne ou encore l’attitude pour le moins arrogante du président américain à Porto Rico : Donald Trump, en effet, n’a pas hésité à reprocher à ce pays, tout juste sinistré, d’avoir jeté tous ses dollars par les fenêtres ou à balancer aux victimes, dans les airs, comme dans un jeu, des rouleaux d’essuie-tout. Franchement, il y a des jours où l’on se demande si le monde tourne bien rond.

Heureusement, des initiatives, belles et louables, viennent nous rappeler tout le bon sens qu’il reste sur cette planète. Localement, on retiendra le passage de Mike Horn, l’explorateur de l’extrême, venu nous parler de ses aventures et surtout de sa façon d’appréhender la vie. De telles « leçons » sont toujours bonnes à prendre et inspirantes, quoi que nous réalisions dans nos vies. Coup de chapeau aussi à l’initiative ePoP, ce nouveau réseau de jeunes du Pacifique porté par Planète radio (RFI) et l’IRD, qui œuvre pour faire entendre haut et fort la voix des Océaniens, premières victimes du changement climatique à l’échelle internationale. Leur premier challenge sera la COP23, conférence climat de l’Onu, présidée et organisée cette année pour la première fois par un État insulaire, Fidji, et prévue en novembre à Bonn, en Allemagne. Espérons qu’ils seront entendu.