Si l’on regarde un peu plus dans le détail, les communes indépendantistes ont voté indépendantistes et les communes non indépendantistes ont voté non indépendantistes. Dans les grandes masses, la répartition des voix observées au référendum entre les deux tendances est respectée. L’UC et L’Uni font le plein de voix dans les communes de la côte Est alors qu’Agissons pour le Nord a mobilisé ses électeurs dans les communes de Kouaoua, Koumac et Pouembout et, dans une moindre mesure, dans celle Ouégoa, Koné et Poya Nord.

M.D.

©capture d’écran Caledonia