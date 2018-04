Sur le projet de société

Concédant des « insuffisances » et des « erreurs de communication », Daniel Goa entend « lever les doutes et les peurs » sur le « trou noir du lendemain » ressenti chez les non- indépendantistes. Le programme est prêt et des réponses vont être apportées sur les besoins budgétaires, l’éducation, la santé, la solidarité sociale, le respect de la propriété privée… L’UC prône l’avènement d’un nouveau modèle de société pour que cessent « la gabegie budgétaire, le pillage économique ». Daniel Goa s’est engagé à dénoncer et informer sur « les travers de la vie politique et économique » qui « nuisent aux intérêts du peuple » et des petites classes, en particulier.