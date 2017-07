Le Comité régional de cyclisme a organisé sa traditionnelle conférence de presse pour présenter le 47e Tour Air France de Nouvelle-Calédonie. 866 kilomètres, un départ à Ouvéa et des lles dans la course caractérisent l’édition 2017.



Si le parcours a été confirmé jeudi par le Comité régional de cyclisme, son président Gérard Salaün a souligné que l’épreuve sera « cette année plus difficile avec des étapes roulantes et donc rapides au début pour se diriger vers des étapes à difficultés avec Arama, Népoui, le col d’Amos et la montée du col de Thio ». Le départ sera donné donc donné le jeudi 12 octobre, à Ouvéa, pour une première étape de 80 km jusqu’à Fayaoué et retour suivi l’après-midi

d’un contre-la-montre de 3 km. Le vendredi, les coureurs rejoindront Mouli, à St Joseph, puis Fayaoué et Banout. Les coureurs rejoindront, dès samedi, la grande terre pour la troisième étape avec un départ depuis la mairie de Païta pour rejoindre La Foa. Le Tour retrouve cette année le Nord et ses difficultés avec Gomen-Koumac- Arama et Tiabet dans l’étape 5 et l’étape 6 avec Koumac-Mission de Pouébo. Le mercredi, on redescend avec Poindimié-Houaïlou, en passant par Ponérihouen. Retour le jeudi 19 octobre, à La Foa, avec une étape attendue sur le plateau de Thio et vendredi, l’étape 9 se fera entre Dumbéa-Païta-Nassandou-Timbia et retour à Païta. « La dernière étape se fera depuis le Mont- Dore, avec deux tours de la commune, pour finir sur le vélodrome de Magenta où une magnifique fête attendra le public », avance Gérard Salaün.

Un Calédonien sur le podium ?

17 équipes sont inscrites sur ce Tour 2017 avec des coureurs néo-zélandais, australiens, japonais, suisses, métropolitains et, bien entendu, des Calédoniens. Alors qui succédera à Thierry Fondère, le grand vainqueur de l’édition précédente, qui a décidé de raccrocher le maillot ? S’il est difficile d’imaginer un Cagou en jaune, « on pourra compter sur David Schavits ou Florian Barket qui roule en Métropole », évoque-t-on dans le staff du comité. Des coureurs qui devront prendre au jour le jour les difficultés d’un « Tour technique qu’il va falloir gérer dans le temps et qui reviendra à un coureur complet, bien épaulé par une formation solide », précise Gérard Salaün.

première étape Boulouparis-La Foa.

Le dimanche, elles seront sur Poya pour un contre-la-montre. Le lundi, ce sera Arama. Une pause et retour sur le Tour jeudi avec l’étape de Thio, vendredi à Dumbéa et Païta et, en n, l’étape du Mont-Dore samedi, soit un total de 215 km avec les garçons.