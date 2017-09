Organisé par la bibliothèque Bernheim et la Maison du livre, le Silo se présente sous une forme un peu resserrée cette année, mais l’objectif et l’intérêt du rendez-vous ne diffèrent pas : mettre à l’honneur la littérature océanienne et les thèmes qui nous concernent directement. Le programme reste dense avec, de jeudi à dimanche, à la salle omnisports de la commune, de belles rencontres en perspective.

Des auteurs et des thèmes

Huit auteurs extérieurs sont au cœur de l’évènement dont trois écrivains australiens. En plein dans les questionnements de notre temps, Tim Flannery, écrivain scientifique, militant, explorateur aux multiples prix pour ses ouvrages comme Agissons pour la planète ou Penser la Terre, plaidoyer optimiste pour le futur, viendra évoquer cette thématique qui lui tient à cœur. L’environnement sera d’ailleurs un volet important de ce Silo puisqu’une table ronde est prévue sur le sujet, vendredi, avec l’écrivain et les associations environnementales du Caillou, ainsi qu’une exposition sur les espèces rares et menacées par l’association Endémia.

Autre intervenant de qualité venue d’Australie, Kate Holden, journaliste, éditorialiste et critique, auteure notamment de Dans ma peau, mémoire d’une prostituée. Un ouvrage qui avait fait du bruit en 2009 et dans lequel elle évoque la spirale de la drogue et de la prostitution. Peter Bakowski, poète australien fasciné par les voyages et célébrateur de la condition humaine (Le cœur à trois heures du matin), sera également là et représentera dignement son genre.

Venue de Polynésie française, Titaua Peu, qui s’est intéressée à des thèmes forts et engagés comme le « mur du silence » dans les familles polynésiennes (Mutisme), arrive avec son second opus, Pina, issu d’un fait divers, un enfant mort sous les coups de sa mère… de quoi nous bousculer un peu plus… Et puis, nous retrouverons Russell Soaba, l’un des plus grands écrivains de Papouasie Nouvelle- Guinée, déjà passé par le Silo. Son roman Maiba est étudié dans les facultés de lettres et de philosophie du monde entier.