L’ouverture du Festival international du film documentaire océanien s’est déroulée, ce mercredi, à la Maison de la culture de Papeete. Jusqu’à dimanche, il accueillera des projections, des rencontres et des ateliers. 14 films de la région sont sélectionnés en compétition dont trois films calédoniens (La Tribu de l’invisible, Terre de métal et Yam, quand l’igname raconte l’homme) et 16 hors compétition avec, là encore, une représentation locale (Echec et Mathadé). Le jury est présidé cette année par Stéphane Martin, président du musée du quai Branly.