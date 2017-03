Que ce soit pour Daniel Goa, le président de l’Union calédonienne ou pour Charles Washétine, le porte-parole du Palika, le congrès de Ponerihouen aura au moins permis d’être en phase sur un point : les deux principales composantes du FLNKS réaffirment leur position sur un projet politique pour la sortie de l’Accord de Nouméa. Sans surprise, il s’agit évidemment de l’accession à l’indépendance, l’avènement d’une république de Kanaky annoncée comme pluriethnique, solidaire et totalement souveraine. À ce jour, les modalités reprennent peu ou prou les éléments contenus dans la « constitution de 86-87 » tout en tenant compte, comme l’a indiqué Gérard Reignier, le secrétaire général de l’UC, des acquis des accords de Matignon et de Nouméa. C’est là, la base d’un accord qui occulte toutefois des points de divergence majeurs notamment en matière de gouvernance ou encore d’économie. Mais cet accord constitue pourtant la base, le socle du FLNKS : c’est peut-être une surprise pour certains, mais oui, les indépendantistes sont indépendantistes. Ils le resteront d’ailleurs, quel que soit le verdict des urnes en octobre ou novembre 2018, c’est sans équivoque. En miroir, le camp d’en-face est loin aujourd’hui de présenter la même unanimité, même si les mots le font croire. Mais si les composantes du FLNKS sont en accord sur ce point, elles ne le sont plus du tout dans les autres domaines évoqués à l’occasion de ce congrès. Les responsables de l’UC et du Palika restent ainsi en rupture sur la question des échéances nationales de cette année. Les premiers confirmant qu’ils n’y participeront pas en tant que force politique, tout en n’interdisant pas à leurs sympathisants de prendre part au vote, alors que les seconds ont confirmé qu’ils présenteraient des candidats et qu’ils battraient la campagne en leur faveur, ce qui leur permettra aussi de sensibiliser leur électorat sur les enjeux de 2018.

Le climat de Nimbaye n’a pas permis non plus de solder les divergences entre les deux formations sur le dossier de l’inscription automatique ou non des Kanak sur la liste électorale référendaire. L’autre voix indépendantiste On sent manifestement derrière la dialectique des intervenants de l’un et l’autre de deux partis que si l’on est d’accord pour dire que le maximum de ceux qui ont la qualité de pouvoir s’exprimer doivent être inscrits sur la liste, un différend subsiste que la manière d’y parvenir. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les quatre composantes du FLNKS ont acté la nécessité de se revoir avant le référendum de 2018, idéalement en décembre de cette année.