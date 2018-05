La méfiance a laissé place à la confiance. Avant l’arrivée du président de la République, les Calédoniens s’interrogeaient, certainement à juste titre, sur cette visite qui allait visiblement être marquée par des actes porteurs d’ambiguïtés, une impréparation notable concernant Ouvéa, un programme de prime abord assez déséquilibré et enfin, une position pas encore exprimée pour la Nouvelle-Calédonie.

Finalement, durant ses trois jours sur le territoire, Emmanuel Macron a su clarifier et repositionner ce qui devait l’être, écouter, avancer et convaincre. Et il a surtout offert une vision, sa vision, pour le futur de la Nouvelle- Calédonie. Après des années de slogans et de creux discours, voilà enfin un chef de l’État qui annonce un véritable projet et souhaite s’investir. S’il n’a pas officiellement pris parti pour ou contre l’indépendance, il a clairement démontré, qu’une Calédonie qui resterait française pourrait se développer intelligemment en protégeant ses ressources, ses traditions et en valorisant « en même temps » tous ses savoir-faire, porteurs de richesses. Il a assuré qu’elle compterait véritablement dans la région, en devenant un acteur de cet axe « Indo-Pacifique » que la France va maintenant mettre en œuvre avec les grandes puissances et qu’elle ne serait pas ramenée à la situation de ces îles océaniennes obligées de tendre la main pour simplement survivre, le tout au risque de se dévoyer.

Faisant cela, Emmanuel Macron a surtout su brillamment faire appel à au discernement de tous les Calédoniens. Un tel avenir ne pourrait-il pas en effet convenir à toutes les composantes de la société ? C’est à réfléchir, mais cela donne, en tout cas, envie de regarder dans le même sens.

Ce regain de confiance qu’il apporte, on le voit, à l’échelle de la nation, a des chances réelles de prendre ici. Malheureusement, ce n’est pas son équipe qui est directement aux manettes ici et ces orientations ne seront pas suffisantes pour améliorer le quotidien des Calédoniens. Pour y parvenir, un changement devrait aussi s’opérer localement.