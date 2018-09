Le Premier ministre des Tonga, Akilisi Pohiva, a proposé à ses homologues de la région de faire un concours de perte de poids d’une année. L’idée serait de se peser l’année prochaine et de voir qui a perdu le plus de poids. « Le but n’est pas de savoir qui va perdre le plus de kilos, mais de promouvoir une mentalité saine », a précisé le chef du gouvernement.

Il s’agirait, en effet, de sensibiliser les populations aux ravages de l’obésité, grave problème de santé publique dans la région. Neuf des dix pays les plus touchés dans le monde sont des îles du Pacifique selon l’Organisation mondiale de la santé. En cause, le bouleversement des habitudes alimentaires et la sédentarité.

Le défi devrait être lancé par Akilisi Pohiva à l’occasion du Forum des îles du Pacifique (FIP), prévu le mois prochain à Nauru. ©Fiona Goodall/Getty Images for The Department of Internal Affairs