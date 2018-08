Le parti de Philippe Gomès avance que le « gouvernement Martin-Backes aura durablement fragilisé le budget de la Nouvelle-Calédonie ». Calédonie ensemble indique que durant cette période, la Chambre territoriale des comptes a relevé « une envolée de 20 % (8 milliards) sur les dépenses de fonctionnement, un assèchement de l’épargne brute et un recours massif à l’emprunt (+10 milliards) ».

Calédonie ensemble ajoute « alors qu’en 2012, la capacité de désendettement de la Nouvelle- Calédonie était de 2,2 ans, le gouvernement Martin- Backes l’a portée à … 30,9 années en 2014 (…) Voilà, sans détour, l’héritage laissé par le gouvernement Martin-Backes aux Calédoniens, dans le cadre de la gestion calamiteuse du budget et des finances de la Nouvelle-Calédonie. Un héritage légué par des chantres de l’économie s’auto-érigeant aujourd’hui en défenseurs de la rigueur ».

La réponse des Républicains calédoniens

La réponse du parti de Sonia Backes n’a pas tardé et s’en prend à la période de gestion suivante, celle de Calédonie ensemble, où Thierry Cornaille (2014/2015) et Philippe Dunoyer (2016/2017) ont été successivement membres du gouvernement chargés du secteur.

Le parti indique qu’en étudiant ces deux périodes, « on ne peut que constater le naufrage de la gestion des collectivités par Calédonie ensemble avec une explosion du taux d’endettement et de la masse salariale ainsi qu’une chute historique des recettes ». Ainsi, le taux d’endettement est passé de 50 % en 2014 à 89 % en 2017 et le taux de référence de la masse salariale est passé de 35 % en 2014 à 39 % en 2017. Les Républicains calédoniens ajoutent que « malgré la mise en place de nouveaux impôts ou la hausse des existants, la politique économique nationaliste de Calédonie ensemble a conduit à un effondrement des recettes de fonctionnement ! »

Et de conclure qu’« après plus de quatre années avec l’ensemble des pouvoirs, il est venu le temps du bilan pour Calédonie ensemble. Avec un taux d’endettement historiquement haut, une masse salariale non maîtrisée qui dépasse les ratios de bonne gestion et des recettes en chute libre, le parti de Philippe Gomès a réussi, en quatre ans, à mettre la Nouvelle-Calédonie en faillite, sans pour autant faire état des comptes sociaux ».

C.S.