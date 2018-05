Les cabines des avions sont-elles de véritables nids à bactéries ? Quel est le risque d’être soi-même contaminé ? Quelles sont les places les plus propices aux infections et celle qui en échappent ? Autant de questions que les chercheurs de l’université Emory d’Atlanta, aux États-Unis, ont répondu. Les résultats de leur étude viennent d’être publiés dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences.

Préférer les hublots

Les résultats avancent que les personnes assises côté couloir ont plus tendance à se lever que les autres, soit 80 % contre seulement 43 % de ceux placés côté hublot. C’est comme le personnel navigant, qui se déplace beaucoup et contamine environ 4,6 personnes lors d’un vol. « Par conséquent, la meilleure place pour limiter son risque de tomber malade est la place côté hublot. On y est plus loin du couloir, donc des va-et-vient incessants et on est moins susceptibles de se lever soi- même. En n éviter coûte que coûte de toucher tous les endroits où les gens posent leurs mains, les toilettes en premier. » Ces éléments ne doivent pas faire oublier d’autres suggestions formulées préalablement par les médecins : la nécessité de bouger (et de boire beaucoup) en avion pour éviter les risques, plus graves, d’embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse, liés aux longs voyages en avion.

C.S