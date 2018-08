Sur le terrain, en effet, ce comité, initié selon le souhait du gouvernement en 2015, effectue à son niveau un travail de fourmi, dans l’ombre, pour recenser les interlocuteurs de la jeunesse sur le territoire (associations culturelles, sportives, éducateurs, animateurs, structures…), et construire un répertoire, un réseau de contacts, travail qui n’a jamais été effectué par les pouvoirs publics. Une tournée des communes est actuellement en cours : le comité s’est déjà rendu à Ouvéa, Thio, Païta… Partout, des questionnaires sont remis pour connaître les besoins, les freins, les atouts existants. Le répertoire et les questionnaires permettront, une fois achevé de fournir une base de documentation essentielle aux projets de ce comité qui se positionne comme un « trait d’union » entre la société civile et les institutions, un acteur transversal neutre pour faire aussi le lien entre les mouvances provinciales. Dans sa méthodologie, qui « porte ses fruits », le comité insiste sur l’importance de faire de la société civile l’acteur prioritaire des changements à venir, tout en travaillant avec les institutions, les pouvoirs coutumiers ou religieux.

Au niveau des remontées de terrain, Warren Naxue fait effectivement état d’une certaine amertume des acteurs sur le manque d’accompagnement et de structuration du secteur, l’absence de partage, de lien entre les institutions et le privé. Mais il observe que « l’envie de faire » est importante.

Le comité travaille également sur l’organisation de toutes ces énergies, et à la mutualisation des moyens. Pour les acteurs, le manque de vulgarisation des informations est également un problème.

En ce qui concerne plus directement les jeunes, il est important, selon l’association, de prendre en compte les aspirations sur différentes échelles. « La jeunesse n’est pas la même partout, les envies sont différentes d’une commune à une autre, mais tous ont besoin de formation, d’emploi, d’interculturalité », souligne Warren Naxue.

Parmi les exigences primordiales, selon lui, l’accès aux activités, à la culture, l’apprentissage de la rigueur, de la concurrence, la nécessité de sortir d’une dimension « seulement archipélagique ». Il faut, par ailleurs, que les jeunes puissent s’approprier les espaces qui leurs sont dédiés, et, pour ce faire, davantage les écouter. « Un espace de workout, c’est très bien, mais quand un jeune n’y va pas parce qu’il est au bord de la route et qu’il a peur ou un peu honte d’être vu, c’est embêtant », cite-t-il en exemple. Il faut aussi améliorer la communication à l’égard de la jeunesse, faire en sorte que celle-ci atteigne tout le monde et qu’elle soit compréhensible par tous. Il faut globalement prendre en compte davantage la dimension océanienne. Il y a par ailleurs un besoin de mieux cibler les formations dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et d’obtenir des statistiques sur les parcours dans la continuité.