« L’évolution préoccupante de la criminalité en Nouvelle-Calédonie nécessitait la définition d’orientations de politique pénale tenant compte des spécificités du territoire sur les plans institutionnel, géographique, démographique, sociologique, économique et culturel », explique le ministre en guise d’introduction à ses directives. Suivent cinq axes où il précise l’action souhaitée des magistrats. Le garde des Sceaux veut d’abord « renforcer la lutte contre les atteintes aux personnes, par une attention particulière portée à la problématique de la consommation excessive d’alcool et de cannabis, l’amélioration du traitement des plaintes et une répression systématique, rapide et empreinte de fermeté, des auteurs de violences, notamment à l’encontre des forces de l’ordre ou commises dans le cadre intrafamilial », écrit-il. Prévention, certes, mais répression accrue Il souhaite ensuite « réduire les atteintes aux biens par une politique de fermeté face à l’émergence d’une délinquance organisée, le regroupement des procédures, la saisine des services d’enquête spécialisés et l’emploi de procédés de police technique et scientifique ».

Jean-Jacques Urvoas veut aussi « prévenir la délinquance routière face au risque lié à la hausse de la consommation d’alcool et de stupéfiants, en maintenant les actions de prévention et de sensibilisation, notamment en milieu scolaire, et en augmentant les contrôles routiers et les confiscations de véhicules » : prévention et répression accrue, plaide-t-il. S’agissant de la délinquance des mineurs, le ministre de la Justice souhaite la « prévenir en favorisant, dit-il, le recours aux alternatives aux poursuites pour les primo-délinquants, afin de favoriser la prise de conscience du mineur et de permettre à la juridiction de juger dans des délais raisonnables les infractions les plus graves ou les cas de récidives ».

Parallèlement, Jean-Jacques Urvoas, veut « renforcer la prévention de la délinquance, par la signature de contrats locaux de sécurité pour les territoires identifiés comme sensibles et l’investissement soutenu du parquet dans les instances partenariales, notamment les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance et les états-majors de sécurité ». Plus vite, c’est mieux ! « Cette circulaire de politique pénale dédiée », comme l’écrit le ministre, consigne les déclarations qu’il avait livrées aux divers acteurs rencontrés lors de son séjour calédonien. « Elle sera enfin utilement complétée par les propositions de modification législative introduites dans le projet de loi de programmation relatif à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, actuellement en discussion au parlement », écrit-il. Lesquelles « faciliteraient et accélèreraient » le traitement des affaires pénales et proposent « d’élargir la liste des délits relevant de la compétence du juge unique ». La réactivité de la réponse pénale à toutes les formes de délinquances est un garant de sa crédibilité, chacun le sait, mais il est toujours mieux de l’écrire. Sera-ce pour autant suffisant, quand les moyens peinent à suivre ?

M.Sp.