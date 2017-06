La Direction des affaires sanitaires et sociales publiera désormais la liste officielle des professionnels déclarés exerçant des activités de tatouage, maquillage permanent ou piercing. Les salons seront par ailleurs marqués d’un code couleurs, en fonction des résultats des inspections sanitaires : vert pour les conditions favorables, jaune lorsqu’elles sont à améliorer et rouges lorsqu’elles sont mauvaises. Rappelons que les professionnels doivent aussi avoir suivi une formation en hygiène et salubrité, être à jour de leurs vaccinations obligatoires, utiliser des salles dédiées aux pratiques et interdites aux animaux, avec sols et mobilier lessivables et non poreux, etc. 73 professionnels sont actuellement déclarés. La liste sera en ligne sur dass.gouv.nc