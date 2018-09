Issu de l’aire Paicî-Cèmuhi, de la commune de Ponerihouen, Clément Grochain a été désigné par ses pairs pour présider l’institution pour un an. Il a été sénateur coutumier de 2005 à 2010 et a présidé la commission de l’éducation et de la formation. Il succède à Pascal Sihaze, dans un climat de tension au sein de l’institution, gangrenée par des querelles intestines et avec le gouvernement. Elle devait procéder cette semaine à l’élection du bureau et de ses commissions.