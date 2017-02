15 composés chimiques

Aux États-Unis cette fois, les chercheurs viennent de publier une étude qui met tout de même en garde sur certains composants chimiques. L’étude américaine révèle que la cigarette électronique produit pas moins de 15 composés chimiques, dont la dihydroxyacétone (utilisée dans les produits esthétiques) et surtout l’acide formique (dangereux pour la santé), alors même que le liquide utilisé se trouve être sans arôme et nicotine. Sans dévoiler les détails des recherches, le professeur en charge de cette étude, David Peyton, précise que « certains de ces composés ne posent aucun problème, tout au contraire, mais d’autres sont plus problématiques ». Celui-ci tient également à relativiser et à rappeler que le tabagisme génère beaucoup plus de produits chimiques : « Dans les cigarettes classiques, il y a des milliers de composés chimiques. Ici, nous parlons d’une poignée de composés. » Le professeur de chimie et son équipe vont maintenant s’atteler à déterminer la toxicologie précise des composés générés dans une e-cigarette.